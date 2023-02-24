Daniel Zsori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Zsori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Zsori adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Zsori Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Zsori 14 Ekim 2000 tarihinde Oradea şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Macaristan,Romanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Zsori Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PFAgency yapmaktadır. Daniel Zsori, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MTK Budapest futbol takımında oynamaktadır. MTK Budapest takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Zsori'nin MTK Budapest ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Daniel Zsori Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Zsori isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Daniel Zsori Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Zsori futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Békéscsaba U17

7 Eylül 2016 yılında Debrecen U17

1 Temmuz 2017 yılında Debrecen U19

1 Ocak 2018 yılında Debrecen II

1 Ocak 2019 yılında Debrecen

31 Ağustos 2019 yılında Fehérvár

1 Temmuz 2020 yılında Budafoki MTE

30 Haziran 2021 yılında Fehérvár

15 Ocak 2022 yılında Zalaegerszeg

30 Haziran 2022 yılında Fehérvár

18 Temmuz 2022 yılında MTK Budapest

Daniel Zsori Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Zsori şuan MTK Budapest takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Daniel Zsori Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U21 takımında 9 numaralı formasıyla 13 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.