Daniele Belgiovine kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniele Belgiovine Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniele Belgiovine adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Daniele Belgiovine Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Daniele Belgiovine 29 Aralık 2004 tarihinde Torino şehrinde doğmuştur. İtalya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Daniele Belgiovine Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cosenza Primavera futbol takımında oynamaktadır. Cosenza Primavera takımına - tarihinde katılmıştır. Daniele Belgiovine'nin Cosenza Primavera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Daniele Belgiovine Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Daniele Belgiovine Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Daniele Belgiovine şuan Cosenza Primavera takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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