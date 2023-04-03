Daniele Occhiuto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniele Occhiuto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniele Occhiuto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Daniele Occhiuto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Daniele Occhiuto 30 Ocak 2005 tarihinde Cosenza şehrinde doğmuştur. İtalya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Daniele Occhiuto Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Group srl & IM Sport yapmaktadır. Daniele Occhiuto, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cosenza Primavera futbol takımında oynamaktadır. Cosenza Primavera takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniele Occhiuto'nin Cosenza Primavera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Daniele Occhiuto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Daniele Occhiuto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Cosenza U17
1 Temmuz 2022 yılında Cosenza U19
Daniele Occhiuto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Daniele Occhiuto şuan Cosenza Primavera takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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