Daniele Romano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniele Romano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniele Romano kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniele Romano ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniele Romano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniele Romano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniele Romano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniele Romano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniele Romano 5 Mayıs 1993 tarihinde Muri AG şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İsviçre,İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniele Romano Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ISMA yapmaktadır. Daniele Romano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baden 1897 futbol takımında oynamaktadır. FC Baden 1897 takımına 22 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Daniele Romano'nin FC Baden 1897 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniele Romano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/daniromano7/

http://www.facebook.com/daniele.romano.520frefts

Daniele Romanoboyu ve yaşı kaç

Daniele Romano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniele Romano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniele Romano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniele Romano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FC Wohlen

1 Temmuz 2012 yılında FC Aarau

4 Ocak 2014 yılında FC Wohlen

30 Haziran 2014 yılında FC Aarau

3 Eylül 2014 yılında Lausanne-Sport

30 Haziran 2015 yılında FC Aarau

1 Temmuz 2017 yılında FC Wohlen

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

21 Ocak 2019 yılında SC Cham

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

22 Ocak 2020 yılında FC Baden 1897

Daniele Romano kimdir

Daniele Romano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniele Romano şuan FC Baden 1897 takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Daniele Romano Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U21 takımında 17 numaralı formasıyla 22 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U20 takımında 16 numaralı formasıyla 5 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 7 numaralı formasıyla 29 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Daniele Romano nereli

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