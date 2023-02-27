Danielis Kudarauskas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danielis Kudarauskas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danielis Kudarauskas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Danielis Kudarauskas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Danielis Kudarauskas 25 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Litvanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Danielis Kudarauskas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F. TOTİK Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
DFK Dainava Alytus futbol takımında oynamaktadır. DFK Dainava Alytus takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Danielis Kudarauskas'nin DFK Dainava Alytus ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Danielis Kudarauskas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Danielis Kudarauskas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında DFK Dainava B
1 Ocak 2022 yılında DFK Dainava
Danielis Kudarauskas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Danielis Kudarauskas şuan DFK Dainava Alytus takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
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