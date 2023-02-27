Daniels Balodis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniels Balodis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniels Balodis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniels Balodis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniels Balodis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniels Balodis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniels Balodis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniels Balodis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniels Balodis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniels Balodis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniels Balodis 10 Haziran 1998 tarihinde Riga şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Letonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniels Balodis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FÚTBOLMORRA yapmaktadır. Daniels Balodis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valmiera FC futbol takımında oynamaktadır. Valmiera FC takımına 20 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Daniels Balodis'nin Valmiera FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Daniels Balodis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniels Balodis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniels Balodis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniels Balodis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Skonto

1 Ocak 2017 yılında RTU

12 Temmuz 2017 yılında RFS II

1 Mart 2019 yılında Daugavpils

31 Aralık 2019 yılında RFS II

6 Mart 2020 yılında Jelgava

19 Temmuz 2020 yılında RFS II

20 Temmuz 2020 yılında Valmiera

Daniels Balodis kimdir

Daniels Balodis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniels Balodis şuan Valmiera FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Skonto Riga (-12/2015)

Daniels Balodis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Letonya takımında 4 numaralı formasıyla 16 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U21 takımında 3 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Letonya U19 takımında 3 numaralı formasıyla 23 Aralık 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U18 takımında 3 numaralı formasıyla 4 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U17 takımında 3 numaralı formasıyla 25 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Daniels Balodis nereli

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