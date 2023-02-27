Daniels Fedorovics kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniels Fedorovics Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniels Fedorovics adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniels Fedorovics Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniels Fedorovics 7 Ekim 2001 tarihinde Riga şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Daniels Fedorovičs şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniels Fedorovics Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DT Sport Group yapmaktadır. Daniels Fedorovics, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Metta futbol takımında oynamaktadır. FK Metta takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Daniels Fedorovics'nin FK Metta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniels Fedorovics Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniels Fedorovics isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniels Fedorovics Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniels Fedorovics futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında Metta

Daniels Fedorovics Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniels Fedorovics şuan FK Metta takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Daniels Fedorovics Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U19 takımında 5 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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