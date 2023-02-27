Daniels Grauds kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniels Grauds Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniels Grauds adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniels Grauds Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniels Grauds 27 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniels Grauds Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniels Grauds, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FS Jelgava futbol takımında oynamaktadır. FS Jelgava takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Daniels Grauds'nin FS Jelgava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniels Grauds Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniels Grauds isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniels Grauds Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniels Grauds futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2022 yılında Spartaks

8 Şubat 2023 yılında Jelgava

Daniels Grauds Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniels Grauds şuan FS Jelgava takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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