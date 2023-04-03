Daniels Melbardis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniels Melbardis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Daniels Melbardis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniels Melbardis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.