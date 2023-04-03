Daniels Melbardis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniels Melbardis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniels Melbardis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniels Melbardis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniels Melbardis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniels Melbardis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniels Melbardis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniels Melbardis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniels Melbardis 6 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur.  Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Daniels Viesturs Melbārdis şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniels Melbardis Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JDFS Alberts Riga futbol takımında oynamaktadır. JDFS Alberts Riga takımına - tarihinde katılmıştır. Daniels Melbardis'nin JDFS Alberts Riga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniels Melbardisboyu ve yaşı kaç

Daniels Melbardis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniels Melbardis kimdir

Daniels Melbardis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniels Melbardis şuan JDFS Alberts Riga takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Daniels Melbardis nereli

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