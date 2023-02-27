Daniels Milais kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniels Milais Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniels Milais kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniels Milais ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniels Milais kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniels Milais Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniels Milais kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniels Milais Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniels Milais adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniels Milais Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniels Milais 14 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur.  Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Daniels Mīļais şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniels Milais Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Tukums 2000 futbol takımında oynamaktadır. FK Tukums 2000 takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Daniels Milais'nin FK Tukums 2000 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniels Milais Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniels Milais isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniels Milais Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniels Milais futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Tukums

Daniels Milais kimdir

Daniels Milais Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniels Milais şuan FK Tukums 2000 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Tukums 2000

Daniels Milais Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Letonya U17 takımında 7 numaralı formasıyla 26 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

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Daniels Milais nereli

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