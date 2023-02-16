Daniels Ontuzans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniels Ontuzans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniels Ontuzans kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniels Ontuzans ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniels Ontuzans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniels Ontuzans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniels Ontuzans adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniels Ontuzans Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniels Ontuzans 7 Mart 2000 tarihinde Vangaži şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Letonya,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Daniels Ontužāns şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniels Ontuzans Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini We'RR yapmaktadır. Daniels Ontuzans, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Freiburg II futbol takımında oynamaktadır. SC Freiburg II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Daniels Ontuzans'nin SC Freiburg II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniels Ontuzansboyu ve yaşı kaç

Daniels Ontuzans Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniels Ontuzans isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniels Ontuzans Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniels Ontuzans futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında B. Münih Alt.

1 Temmuz 2015 yılında FC Bayern U16

1 Temmuz 2016 yılında FC Bayern U17

1 Temmuz 2017 yılında FC Bayern U19

1 Temmuz 2019 yılında FC Bayern II

18 Şubat 2020 yılında St. Gallen U21

30 Haziran 2020 yılında FC Bayern II

1 Temmuz 2021 yılında SC Freiburg II

Daniels Ontuzans kimdir

Daniels Ontuzans Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniels Ontuzans şuan SC Freiburg II takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Skonto Riga, FC Augsburg (-2010)

Daniels Ontuzans Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Letonya takımında 22 numaralı formasıyla 10 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Daniels Ontuzans nereli

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