Danielzinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danielzinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danielzinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danielzinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danielzinho 12 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Oliveira da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danielzinho Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Danielzinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sportivo Sergipe (SE) futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Sergipe (SE) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Danielzinho'nin Club Sportivo Sergipe (SE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Danielzinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danielzinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Danielzinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danielzinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında União Luziense

1 Ocak 2019 yılında ABC FC U20

1 Temmuz 2019 yılında União Luziense

1 Ocak 2020 yılında Nacional (MG)

1 Temmuz 2020 yılında União Luziense

1 Mart 2021 yılında Sport Club Santa Cruz (RN)

1 Temmuz 2021 yılında Horizonte

1 Ocak 2022 yılında Vitória-PE

1 Ocak 2023 yılında CS Sergipe-SE

Danielzinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danielzinho şuan Club Sportivo Sergipe (SE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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