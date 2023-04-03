Danielzinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danielzinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danielzinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Danielzinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Danielzinho 28 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Sérgio Martins şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Danielzinho Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Athletico Paranaense U20 futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Danielzinho'nin Club Athletico Paranaense U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Danielzinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Danielzinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Danielzinho şuan Club Athletico Paranaense U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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