Danielzinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danielzinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danielzinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danielzinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danielzinho 11 Ocak 1996 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Daniel Sampaio Simões şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danielzinho Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcio Bittencourt Sports yapmaktadır. Danielzinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Bahia futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Bahia takımına 15 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Danielzinho'nin Esporte Clube Bahia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Danielzinho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/daniel_simoes/

Haberin Devamı

Danielzinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Danielzinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.40 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Danielzinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danielzinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Temmuz 2016 yılında Oeste FC-SP

30 Kasım 2017 yılında Fluminense U20

6 Ocak 2018 yılında Botafogo-SP

12 Nisan 2018 yılında Fluminense U20

12 Nisan 2018 yılında Fluminense

13 Nisan 2018 yılında Oeste FC-SP

9 Ağu 2018 yılında Fluminense

15 Ocak 2020 yılında EC Bahia

Danielzinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danielzinho şuan Esporte Clube Bahia takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.