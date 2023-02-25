Daniil Dushevskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Dushevskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniil Dushevskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniil Dushevskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniil Dushevskiy 1 Mart 2004 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Душевский Даниил Дмитриевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniil Dushevskiy Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Yauheni Haiduk yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Minsk futbol takımında oynamaktadır. FK Minsk takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Daniil Dushevskiy'nin FK Minsk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniil Dushevskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniil Dushevskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniil Dushevskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniil Dushevskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında FK Minsk II

1 Ocak 2022 yılında FK Minsk

Daniil Dushevskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniil Dushevskiy şuan FK Minsk takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Daniil Dushevskiy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U21 takımında 13 numaralı formasıyla 16 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U19 takımında 13 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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