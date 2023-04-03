Daniil Golovatskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Golovatskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniil Golovatskyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Daniil Golovatskyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Daniil Golovatskyi 29 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Daniil Golovatskyi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini I'm Sport Management GmbH yapmaktadır. Daniil Golovatskyi, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Hradec Kralove B futbol takımında oynamaktadır. FC Hradec Kralove B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniil Golovatskyi'nin FC Hradec Kralove B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Daniil Golovatskyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Daniil Golovatskyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında SK Dnipro-1 U19
17 Mart 2022 yılında Hr. Kralove U19
1 Temmuz 2022 yılında Hr. Kralove B
Daniil Golovatskyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Daniil Golovatskyi şuan FC Hradec Kralove B takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
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