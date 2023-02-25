Daniil Kipra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Kipra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniil Kipra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniil Kipra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniil Kipra 8 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Кипра Даниил Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniil Kipra Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Baranovichi futbol takımında oynamaktadır. FK Baranovichi takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Daniil Kipra'nin FK Baranovichi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniil Kipra Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/danikkipra/

Daniil Kipra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniil Kipra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniil Kipra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniil Kipra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FK Baranovichi

Daniil Kipra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniil Kipra şuan FK Baranovichi takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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