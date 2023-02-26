Daniil Koroljov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Koroljov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniil Koroljov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniil Koroljov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniil Koroljov 11 Aralık 1999 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniil Koroljov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniil Koroljov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalev Tallinn futbol takımında oynamaktadır. Kalev Tallinn takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Daniil Koroljov'nin Kalev Tallinn ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniil Koroljov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniil Koroljov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniil Koroljov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniil Koroljov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Levadia U17

31 Aralık 2015 yılında Kalev U17

1 Ocak 2016 yılında Levadia U21

1 Temmuz 2016 yılında Kalev Tallinn II

1 Ocak 2017 yılında Kalev III

1 Temmuz 2017 yılında Kalev U21

1 Ocak 2018 yılında Kalev

Daniil Koroljov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniil Koroljov şuan Kalev Tallinn takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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