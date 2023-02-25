Daniil Miroshnikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Miroshnikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniil Miroshnikov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniil Miroshnikov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniil Miroshnikov 1 Kasım 2000 tarihinde Brest şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Мирошников Даниил Дмитриевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniil Miroshnikov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Yauheni Haiduk yapmaktadır. Daniil Miroshnikov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Gomel futbol takımında oynamaktadır. FK Gomel takımına 18 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Daniil Miroshnikov'nin FK Gomel ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniil Miroshnikov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/danikmiroshnikov

Daniil Miroshnikov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniil Miroshnikov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniil Miroshnikov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniil Miroshnikov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Dyn. Brest U19

1 Ocak 2018 yılında Dynamo Brest II

5 Şubat 2019 yılında Rukh

22 Temmuz 2019 yılında Dynamo Brest II

30 Temmuz 2019 yılında Energetik-BGU

31 Aralık 2020 yılında Dynamo Brest II

1 Ocak 2021 yılında Rukh

13 Ocak 2021 yılında Energetik-BGU

31 Aralık 2021 yılında Rukh

18 Mart 2022 yılında Gomel

18 Temmuz 2022 yılında Dynamo Brest

31 Aralık 2022 yılında Gomel

Daniil Miroshnikov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniil Miroshnikov şuan FK Gomel takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Daniil Miroshnikov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U21 takımında 5 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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