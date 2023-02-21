Daniil Motorin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Motorin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniil Motorin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniil Motorin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniil Motorin 16 Temmuz 2004 tarihinde Kazan şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Моторин Даниил Николаевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniil Motorin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniil Motorin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rubin Kazan futbol takımında oynamaktadır. Rubin Kazan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniil Motorin'nin Rubin Kazan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniil Motorin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniil Motorin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniil Motorin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniil Motorin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Akademia Rubin

1 Temmuz 2021 yılında Rubin Kazan II

1 Temmuz 2022 yılında Rubin Kazan

Daniil Motorin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniil Motorin şuan Rubin Kazan takımında oynamakta ve 59 numaralı formayı giymektedir.

Daniil Motorin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U16 takımında 19 numaralı formasıyla 2 Aralık 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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