Daniil Prokopchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Prokopchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniil Prokopchuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Daniil Prokopchuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Daniil Prokopchuk 7 Mart 2000 tarihinde Nivy şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Прокопчук Даниил Вадимович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Daniil Prokopchuk Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Baranovichi futbol takımında oynamaktadır. FK Baranovichi takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Daniil Prokopchuk'nin FK Baranovichi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Daniil Prokopchuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Daniil Prokopchuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2017 yılında Dynamo Brest II
21 Temmuz 2020 yılında FK Malorita
23 Haziran 2022 yılında Kulüpsüz
1 Şubat 2023 yılında FK Baranovichi
Daniil Prokopchuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Daniil Prokopchuk şuan FK Baranovichi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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