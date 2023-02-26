Daniil Rudenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Rudenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniil Rudenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Daniil Rudenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Daniil Rudenko 9 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Руденко Данііл Олегович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Daniil Rudenko Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KS-Consultoria de futebol yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Harju JK Laagri futbol takımında oynamaktadır. Harju JK Laagri takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Daniil Rudenko'nin Harju JK Laagri ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Daniil Rudenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Daniil Rudenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
2 Mart 2021 yılında FK Obolon-2
1 Temmuz 2021 yılında SK Dnipro-1 U19
4 Ağustos 2022 yılında Harju JK
Daniil Rudenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Daniil Rudenko şuan Harju JK Laagri takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
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