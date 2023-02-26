Daniil Shevyakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Shevyakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniil Shevyakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniil Shevyakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniil Shevyakov 29 Temmuz 1999 tarihinde St. Petersburg şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya,İsrail uyrukludur.Gerçek adı da Шевяков Даниил şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniil Shevyakov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniil Shevyakov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalev Tallinn futbol takımında oynamaktadır. Kalev Tallinn takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daniil Shevyakov'nin Kalev Tallinn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniil Shevyakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniil Shevyakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniil Shevyakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniil Shevyakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Levadia U21

1 Ocak 2018 yılında Kalev U21

1 Ocak 2019 yılında Kalev

3 Ekim 2019 yılında H Rishon leZion

1 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

18 Ocak 2021 yılında Dzerzhinsk

31 Temmuz 2021 yılında Vitebsk II

23 Şubat 2022 yılında Kalju FC

12 Temmuz 2022 yılında Kalev

31 Aralık 2022 yılında Kalju FC

1 Ocak 2023 yılında Kalev

Daniil Shevyakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniil Shevyakov şuan Kalev Tallinn takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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