Daniil Silinskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Silinskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniil Silinskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniil Silinskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniil Silinskiy 6 Ocak 2000 tarihinde Baranovichi şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Силинский Даниил Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniil Silinskiy Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pobortseva Yanina yapmaktadır. Daniil Silinskiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Energetik-BGU Minsk futbol takımında oynamaktadır. Energetik-BGU Minsk takımına 12 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Daniil Silinskiy'nin Energetik-BGU Minsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniil Silinskiy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/silya___19

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Daniil Silinskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniil Silinskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniil Silinskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniil Silinskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında FK Baranovichi

10 Şubat 2020 yılında Slonim

31 Aralık 2020 yılında FK Baranovichi

6 Temmuz 2021 yılında FK Smorgon

31 Aralık 2021 yılında FK Baranovichi

12 Mart 2022 yılında Energetik-BGU

Daniil Silinskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniil Silinskiy şuan Energetik-BGU Minsk takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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