Daniil Sotsugov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Sotsugov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniil Sotsugov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniil Sotsugov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniil Sotsugov 15 Ocak 2003 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Estonya uyrukludur.Gerçek adı da Daniil Sõtšugov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniil Sotsugov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 42 Football Group yapmaktadır. Daniil Sotsugov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalev Tallinn futbol takımında oynamaktadır. Kalev Tallinn takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Daniil Sotsugov'nin Kalev Tallinn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniil Sotsugov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniil Sotsugov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniil Sotsugov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniil Sotsugov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Kalev U17

1 Temmuz 2018 yılında Kalev U21

1 Ocak 2019 yılında Kalev

Daniil Sotsugov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniil Sotsugov şuan Kalev Tallinn takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daniil Sotsugov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kalev Tallinn (-2018)

Estonya U21 takımında 13 numaralı formasıyla 16 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 2 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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