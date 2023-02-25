Daniil Tkachik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Tkachik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniil Tkachik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniil Tkachik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniil Tkachik 18 Kasım 2002 tarihinde Pinsk şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Ткачик Даниил Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniil Tkachik Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volna Pinsk futbol takımında oynamaktadır. Volna Pinsk takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Daniil Tkachik'nin Volna Pinsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniil Tkachik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniil Tkachik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniil Tkachik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniil Tkachik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Volna Pinsk Reserves

1 Ocak 2021 yılında Volna Pinsk

12 Temmuz 2022 yılında FK Lida

31 Aralık 2022 yılında Volna Pinsk

Daniil Tkachik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniil Tkachik şuan Volna Pinsk takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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