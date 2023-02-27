Danijel Djuric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danijel Djuric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danijel Djuric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danijel Djuric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danijel Djuric 5 Ocak 2003 tarihinde Varna şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Danijel Dejan Djuric şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danijel Djuric Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Danijel Djuric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Víkingur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Víkingur Reykjavík takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Danijel Djuric'nin Víkingur Reykjavík ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Danijel Djuric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danijel Djuric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danijel Djuric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danijel Djuric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2019 yılında FCM Altyapı

1 Ağustos 2020 yılında Midtjylland U19

13 Temmuz 2022 yılında Víkingur

Danijel Djuric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danijel Djuric şuan Víkingur Reykjavík takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Danijel Djuric Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda takımında 19 numaralı formasıyla 11 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 19 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 10 numaralı formasıyla 16 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U18 takımında 11 numaralı formasıyla 19 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 9 numaralı formasıyla 5 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 11 gol atmıştır.

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