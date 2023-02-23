Danijel Loncar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danijel Loncar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Danijel Loncar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Danijel Loncar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Danijel Loncar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danijel Loncar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Danijel Loncar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danijel Loncar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danijel Loncar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danijel Loncar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danijel Loncar 26 Haziran 1997 tarihinde Osijek şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Danijel Lončar şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danijel Loncar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSports PRO yapmaktadır. Danijel Loncar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pogon Szczecin futbol takımında oynamaktadır. Pogon Szczecin takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Danijel Loncar'nin Pogon Szczecin ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Danijel Loncar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danijel Loncar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Danijel Loncar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danijel Loncar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında NK Osijek U17

5 Mart 2014 yılında NK Cepin

1 Ağustos 2014 yılında Bijelo Brdo

27 Şubat 2015 yılında NK Cepin

19 Ağustos 2016 yılında NK Osijek II

8 Ocak 2018 yılında NK Osijek

10 Şubat 2023 yılında Pogon Szczecin

Danijel Loncar kimdir

Danijel Loncar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danijel Loncar şuan Pogon Szczecin takımında oynamakta ve 68 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK Osijek (2006-2014)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Danijel Loncar nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Catalin İtu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Catalin İtu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Catalin İtu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Catalin İtu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Takuto Oshima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takuto Oshima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Takuto Oshima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takuto Oshima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gabriel Vasvari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Vasvari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gabriel Vasvari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Vasvari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jani Atanasov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jani Atanasov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jani Atanasov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jani Atanasov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneri isminin anlamı nedir, Güneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneri isminin anlamı nedir, Güneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir