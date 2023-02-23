Danijel Loncar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danijel Loncar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danijel Loncar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danijel Loncar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danijel Loncar 26 Haziran 1997 tarihinde Osijek şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Danijel Lončar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danijel Loncar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSports PRO yapmaktadır. Danijel Loncar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pogon Szczecin futbol takımında oynamaktadır. Pogon Szczecin takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Danijel Loncar'nin Pogon Szczecin ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Danijel Loncar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danijel Loncar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Danijel Loncar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danijel Loncar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında NK Osijek U17

5 Mart 2014 yılında NK Cepin

1 Ağustos 2014 yılında Bijelo Brdo

27 Şubat 2015 yılında NK Cepin

19 Ağustos 2016 yılında NK Osijek II

8 Ocak 2018 yılında NK Osijek

10 Şubat 2023 yılında Pogon Szczecin

Danijel Loncar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danijel Loncar şuan Pogon Szczecin takımında oynamakta ve 68 numaralı formayı giymektedir.

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