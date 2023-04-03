Danijel Pavlovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danijel Pavlovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Danijel Pavlovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Danijel Pavlovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.