Danijel Petkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danijel Petkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danijel Petkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danijel Petkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danijel Petkovic 30 Temmuz 2001 tarihinde Lazarevac şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Данијел Петковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danijel Petkovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Danijel Petkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zlatibor Cajetina futbol takımında oynamaktadır. FK Zlatibor Cajetina takımına 11 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Danijel Petkovic'nin FK Zlatibor Cajetina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Danijel Petkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danijel Petkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danijel Petkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danijel Petkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Kolubara

7 Şubat 2019 yılında Kızılyıldız U19

8 Şubat 2019 yılında Graficar U19

30 Haziran 2019 yılında Kızılyıldız U19

15 Temmuz 2019 yılında Kolubara

30 Haziran 2020 yılında Kızılyıldız U19

14 Temmuz 2020 yılında Tek Sloga

30 Haziran 2021 yılında Kızılyıldız U19

1 Temmuz 2021 yılında Tek Sloga

11 Şubat 2022 yılında Zlatibor

Danijel Petkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danijel Petkovic şuan FK Zlatibor Cajetina takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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