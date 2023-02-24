Danijel Petkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danijel Petkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danijel Petkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danijel Petkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danijel Petkovic 25 Mayıs 1993 tarihinde Kotor şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Данијел Петковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danijel Petkovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Milan Calasan yapmaktadır. Danijel Petkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kisvárda FC futbol takımında oynamaktadır. Kisvárda FC takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Danijel Petkovic'nin Kisvárda FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Danijel Petkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danijel Petkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Danijel Petkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danijel Petkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FK Bokelj

20 Temmuz 2014 yılında Zeta Golubovac

28 Temmuz 2015 yılında FK Lovcen

30 Ağustos 2016 yılında MTK Budapest

11 Temmuz 2017 yılında FC Lorient

16 Temmuz 2019 yılında Angers SCO

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

3 Şubat 2023 yılında Kisvárda

Danijel Petkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danijel Petkovic şuan Kisvárda FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Danijel Petkovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ takımında 12 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U21 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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