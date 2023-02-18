Danijel Stojkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danijel Stojkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danijel Stojkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danijel Stojkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danijel Stojkovic 14 Ağu 1990 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Данијел Стојковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danijel Stojkovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dribbling Agency yapmaktadır. Danijel Stojkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Vrsac futbol takımında oynamaktadır. OFK Vrsac takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Danijel Stojkovic'nin OFK Vrsac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Danijel Stojkovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/stojke.dr/

Danijel Stojkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danijel Stojkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danijel Stojkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danijel Stojkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Padinska Skela

9 Temmuz 2012 yılında Vozdovac

31 Ağu 2015 yılında BSK Borca

31 Aralık 2015 yılında Vozdovac

1 Şubat 2016 yılında OFK Belgrad

20 Temmuz 2016 yılında Radnik

14 Şubat 2017 yılında Alashkert

14 Ağu 2019 yılında Neman Grodno

4 Şubat 2021 yılında Atyrau

2 Ocak 2022 yılında Neftchi

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

7 Şubat 2023 yılında Vrsac

Danijel Stojkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danijel Stojkovic şuan OFK Vrsac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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