Danijel Stojkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danijel Stojkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Danijel Stojkovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Danijel Stojkovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Danijel Stojkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danijel Stojkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danijel Stojkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danijel Stojkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danijel Stojkovic 14 Ağu 1990 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Данијел Стојковић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danijel Stojkovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dribbling Agency yapmaktadır. Danijel Stojkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Vrsac futbol takımında oynamaktadır. OFK Vrsac takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Danijel Stojkovic'nin OFK Vrsac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Danijel Stojkovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/stojke.dr/

Danijel Stojkovicboyu ve yaşı kaç

Danijel Stojkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danijel Stojkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Danijel Stojkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danijel Stojkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Padinska Skela

9 Temmuz 2012 yılında Vozdovac

31 Ağu 2015 yılında BSK Borca

31 Aralık 2015 yılında Vozdovac

1 Şubat 2016 yılında OFK Belgrad

20 Temmuz 2016 yılında Radnik

14 Şubat 2017 yılında Alashkert

14 Ağu 2019 yılında Neman Grodno

4 Şubat 2021 yılında Atyrau

2 Ocak 2022 yılında Neftchi

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

7 Şubat 2023 yılında Vrsac

Danijel Stojkovic kimdir

Danijel Stojkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danijel Stojkovic şuan OFK Vrsac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK BSK Borča Belgrad

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Danijel Stojkovic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Son Haberler
Joaquin Montecinos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Montecinos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joaquin Montecinos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Montecinos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dominik Livakovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Livakovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dominik Livakovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Livakovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Carlos Valenzuela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Valenzuela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Carlos Valenzuela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Valenzuela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Uros Kilibarda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Kilibarda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Uros Kilibarda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Kilibarda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!