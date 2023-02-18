Danijel Sturm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danijel Sturm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danijel Sturm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danijel Sturm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danijel Sturm 4 Ocak 1999 tarihinde Sempeter pri Gorici şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Danijel Šturm şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danijel Sturm Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dieter Langhans yapmaktadır. Danijel Sturm, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Aluminij Kidricevo futbol takımında oynamaktadır. NK Aluminij Kidricevo takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Danijel Sturm'nin NK Aluminij Kidricevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Danijel Sturm Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danijel Sturm isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danijel Sturm Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danijel Sturm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Chiasso

23 Ağu 2018 yılında FC Mendrisio

31 Aralık 2018 yılında FC Chiasso

15 Şubat 2019 yılında NK Tolmin

30 Haziran 2019 yılında FC Chiasso

28 Ağu 2019 yılında ND Bilje

6 Temmuz 2021 yılında NK Maribor

30 Ocak 2023 yılında NK Aluminij

30 Haziran 2023 yılında NK Maribor

Danijel Sturm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danijel Sturm şuan NK Aluminij Kidricevo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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