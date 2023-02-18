Danijel Subasic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danijel Subasic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danijel Subasic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danijel Subasic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danijel Subasic 27 Ekim 1984 tarihinde Zadar şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Danijel Subašić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danijel Subasic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TTMA yapmaktadır. Danijel Subasic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Hajduk Split futbol takımında oynamaktadır. HNK Hajduk Split takımına 22 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Danijel Subasic'nin HNK Hajduk Split ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Danijel Subasic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/SubasicDanijel

http://www.instagram.com/danijel.subasic/

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Danijel Subasic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danijel Subasic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Danijel Subasic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danijel Subasic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında NK Zadar

1 Temmuz 2008 yılında Hajduk Split

31 Aralık 2008 yılında NK Zadar

1 Ocak 2009 yılında Hajduk Split

24 Ocak 2012 yılında Monaco

1 Temmuz 2020 yılında ara verdi

22 Eylül 2021 yılında Hajduk Split

Danijel Subasic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danijel Subasic şuan HNK Hajduk Split takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Danijel Subasic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Zadar

Hırvatistan takımında 23 numaralı formasıyla 14 Kasım 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 44 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U21 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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