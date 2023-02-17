Danijel Subotic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danijel Subotic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danijel Subotic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danijel Subotic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danijel Subotic 31 Ocak 1989 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İsviçre,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Danijel Subotić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danijel Subotic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Graf Sports International yapmaktadır. Danijel Subotic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapperswil-Jona futbol takımında oynamaktadır. FC Rapperswil-Jona takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Danijel Subotic'nin FC Rapperswil-Jona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Danijel Subotic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danijel Subotic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.15 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Danijel Subotic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danijel Subotic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında FC Basel U21

1 Ocak 2008 yılında FC Portsmouth

1 Ağu 2008 yılında Zulte Waregem

1 Aralık 2008 yılında FC Portsmouth

1 Ocak 2009 yılında Southend United

1 Mayıs 2009 yılında FC Portsmouth

1 Ağu 2010 yılında Grosseto

1 Şubat 2011 yılında FC U Craiova

1 Ağu 2011 yılında FCM Targu Mures

1 Temmuz 2012 yılında Volyn Lutsk

1 Temmuz 2013 yılında FK Qabala

20 Temmuz 2014 yılında Qadsia SC

23 Temmuz 2015 yılında FC Sheriff

30 Ocak 2017 yılında FK Qabala

11 Temmuz 2017 yılında Ulsan Hyundai

28 Mart 2018 yılında Shakhter K.

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

11 Eylül 2018 yılında FC Dinamo

25 Ekim 2018 yılında Kulüpsüz

29 Ağu 2019 yılında Grasshoppers

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

28 Temmuz 2022 yılında Rapperswil-Jona

Danijel Subotic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danijel Subotic şuan FC Rapperswil-Jona takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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