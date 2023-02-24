Danijel Sunic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danijel Sunic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danijel Sunic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danijel Sunic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danijel Sunic 5 Temmuz 2003 tarihinde Prijedor şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Danijel Šunić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danijel Sunic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Danijel Sunic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Omarska futbol takımında oynamaktadır. FK Omarska takımına 28 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Danijel Sunic'nin FK Omarska ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Danijel Sunic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danijel Sunic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danijel Sunic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danijel Sunic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Banja Luka U17

1 Temmuz 2020 yılında Banja Luka U19

28 Temmuz 2021 yılında FK Omarska

Danijel Sunic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danijel Sunic şuan FK Omarska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Danijel Sunic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U16 takımında 17 numaralı formasıyla 26 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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