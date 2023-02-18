Danijel Zagorac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danijel Zagorac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danijel Zagorac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danijel Zagorac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danijel Zagorac 7 Şubat 1987 tarihinde Drniš şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danijel Zagorac Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MM Sports World yapmaktadır. Danijel Zagorac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GNK Dinamo Zagreb futbol takımında oynamaktadır. GNK Dinamo Zagreb takımına 11 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Danijel Zagorac'nin GNK Dinamo Zagreb ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Danijel Zagorac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danijel Zagorac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danijel Zagorac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danijel Zagorac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2016 yılında Dinamo Zagreb

12 Temmuz 2016 yılında NK Lokomotiva

31 Aralık 2016 yılında Dinamo Zagreb

Danijel Zagorac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danijel Zagorac şuan GNK Dinamo Zagreb takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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