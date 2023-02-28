Danil Ankudinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danil Ankudinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danil Ankudinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danil Ankudinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danil Ankudinov 31 Temmuz 2003 tarihinde Karagandá şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kazakistan uyrukludur.Gerçek adı da Анкудинов Данил şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danil Ankudinov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sheriff Tiraspol futbol takımında oynamaktadır. FC Sheriff Tiraspol takımına 16 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Danil Ankudinov'nin FC Sheriff Tiraspol ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Danil Ankudinov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_danil_07_/

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Danil Ankudinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danil Ankudinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Danil Ankudinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danil Ankudinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında St. Casab. U19

1 Eylül 2021 yılında Rodina 2 Moscow

16 Şubat 2022 yılında FC Sheriff

Danil Ankudinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danil Ankudinov şuan FC Sheriff Tiraspol takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Danil Ankudinov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kazakistan U19 takımında 13 numaralı formasıyla 6 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Kazakistan U17 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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