Danil Kazantsev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danil Kazantsev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danil Kazantsev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danil Kazantsev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danil Kazantsev 5 Ocak 2001 tarihinde Syzran şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Казанцев Данил Антонович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danil Kazantsev Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Danil Kazantsev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Khimki 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Khimki 2 takımına 15 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Danil Kazantsev'nin FK Khimki 2 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Danil Kazantsev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danil Kazantsev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danil Kazantsev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danil Kazantsev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Master-Saturn

15 Temmuz 2019 yılında Khimki 2

Danil Kazantsev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danil Kazantsev şuan FK Khimki 2 takımında oynamakta ve 63 numaralı formayı giymektedir.

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