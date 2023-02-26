Danil Kuraksin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danil Kuraksin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Danil Kuraksin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Danil Kuraksin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Danil Kuraksin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danil Kuraksin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Danil Kuraksin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danil Kuraksin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danil Kuraksin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danil Kuraksin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danil Kuraksin 4 Nisan 2003 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danil Kuraksin Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trequartista Football Man. yapmaktadır. Danil Kuraksin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Flora Tallinn futbol takımında oynamaktadır. FC Flora Tallinn takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Danil Kuraksin'nin FC Flora Tallinn ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Danil Kuraksin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danil Kuraksin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Danil Kuraksin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danil Kuraksin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında FC Flora U17

1 Temmuz 2018 yılında FC Flora U19

1 Ocak 2019 yılında FC Flora U21

1 Ocak 2022 yılında FC Flora

Danil Kuraksin kimdir

Danil Kuraksin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danil Kuraksin şuan FC Flora Tallinn takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kalev Tallinn (-2017), FC Flora (2018)

Danil Kuraksin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Estonya takımında 5 numaralı formasıyla 12 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 11 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 4 gol atmıştır.

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Danil Kuraksin nereli

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