Danila Bokov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danila Bokov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danila Bokov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danila Bokov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danila Bokov 9 Ağustos 2002 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Боков Данила Максимович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danila Bokov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Danila Bokov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Salyut Belgorod futbol takımında oynamaktadır. Salyut Belgorod takımına 17 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Danila Bokov'nin Salyut Belgorod ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Danila Bokov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bokov16/

Danila Bokov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danila Bokov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danila Bokov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danila Bokov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında CSKA Moskova II

1 Temmuz 2022 yılında CSKA Moskova

17 Şubat 2023 yılında Salyut Belgorod

30 Haziran 2023 yılında CSKA Moskova

Danila Bokov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danila Bokov şuan Salyut Belgorod takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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