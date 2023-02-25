Danila Chul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danila Chul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danila Chul adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danila Chul Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danila Chul 14 Şubat 2005 tarihinde Pogost-Zagorodskiy şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Чуль Данила Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danila Chul Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Energetik-BGU Minsk II futbol takımında oynamaktadır. Energetik-BGU Minsk II takımına 24 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Danila Chul'nin Energetik-BGU Minsk II ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Danila Chul Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danila Chul isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danila Chul Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danila Chul futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2022 yılında BGU Minsk II

Danila Chul Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danila Chul şuan Energetik-BGU Minsk II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Danila Chul Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U18 takımında 19 numaralı formasıyla 20 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U17 takımında 3 numaralı formasıyla 6 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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