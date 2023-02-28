Danila İgnatov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danila İgnatov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Danila İgnatov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Danila İgnatov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Danila İgnatov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danila İgnatov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Danila İgnatov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danila İgnatov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danila İgnatov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danila İgnatov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danila İgnatov 19 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Moldova,Rusya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danila İgnatov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sheriff Tiraspol futbol takımında oynamaktadır. FC Sheriff Tiraspol takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Danila İgnatov'nin FC Sheriff Tiraspol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Danila İgnatov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danila İgnatov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Danila İgnatov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danila İgnatov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında FC Sheriff

Danila İgnatov kimdir

Danila İgnatov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danila İgnatov şuan FC Sheriff Tiraspol takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Danila İgnatov nereli

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