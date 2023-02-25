Danila Kutsenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danila Kutsenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danila Kutsenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danila Kutsenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danila Kutsenko 17 Aralık 2005 tarihinde Rogachev şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Куценко Данила Васильевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danila Kutsenko Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maxline Rogachev U17 futbol takımında oynamaktadır. Maxline Rogachev U17 takımına - tarihinde katılmıştır. Danila Kutsenko'nin Maxline Rogachev U17 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Danila Kutsenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danila Kutsenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danila Kutsenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danila Kutsenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danila Kutsenko şuan Maxline Rogachev U17 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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