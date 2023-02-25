Danila Nechaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danila Nechaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danila Nechaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danila Nechaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danila Nechaev 30 Ekim 1999 tarihinde Mogilev şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Нечаев Данила Вячеславович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danila Nechaev Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carpathian FA yapmaktadır. Danila Nechaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BATE Borisov futbol takımında oynamaktadır. BATE Borisov takımına 15 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Danila Nechaev'nin BATE Borisov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Danila Nechaev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nechaev_danila_v/

Danila Nechaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danila Nechaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danila Nechaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danila Nechaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Mart 2019 yılında Dnyapro Mogilev

12 Mart 2019 yılında FK Lida

31 Aralık 2019 yılında Dnyapro Mogilev

24 Şubat 2020 yılında Belshina

15 Ocak 2021 yılında BATE Borisov

Danila Nechaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danila Nechaev şuan BATE Borisov takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Danila Nechaev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus takımında 7 numaralı formasıyla 24 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U21 takımında 18 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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