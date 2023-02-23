Danila Parfeon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danila Parfeon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danila Parfeon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danila Parfeon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danila Parfeon 10 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Dănilă Parfeon şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danila Parfeon Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Progresul 1944 Spartac futbol takımında oynamaktadır. AFC Progresul 1944 Spartac takımına - tarihinde katılmıştır. Danila Parfeon'nin AFC Progresul 1944 Spartac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Danila Parfeon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danila Parfeon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danila Parfeon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danila Parfeon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danila Parfeon şuan AFC Progresul 1944 Spartac takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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