Danila Slesarchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danila Slesarchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danila Slesarchuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danila Slesarchuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danila Slesarchuk 20 Eylül 2001 tarihinde Mozyr şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Слесарчук Данила Игоревич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danila Slesarchuk Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slavia Mozyr II futbol takımında oynamaktadır. Slavia Mozyr II takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Danila Slesarchuk'nin Slavia Mozyr II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Danila Slesarchuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danila Slesarchuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danila Slesarchuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danila Slesarchuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Slavia Mozyr II

Danila Slesarchuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danila Slesarchuk şuan Slavia Mozyr II takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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