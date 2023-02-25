Danila Sokol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danila Sokol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danila Sokol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danila Sokol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danila Sokol 27 Şubat 2001 tarihinde Mozyr şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Сокол Данила Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danila Sokol Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slavia Mozyr futbol takımında oynamaktadır. Slavia Mozyr takımına 1 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Danila Sokol'nin Slavia Mozyr ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Danila Sokol Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danila Sokol isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danila Sokol Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danila Sokol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Slavia Mozyr II

1 Ekim 2020 yılında Slavia

2 Nisan 2021 yılında Dzerzhinsk

31 Aralık 2021 yılında Slavia

Danila Sokol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danila Sokol şuan Slavia Mozyr takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Danila Sokol Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U21 takımında 16 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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