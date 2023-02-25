Danila Tretyak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danila Tretyak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Danila Tretyak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Danila Tretyak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Danila Tretyak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danila Tretyak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Danila Tretyak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danila Tretyak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danila Tretyak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danila Tretyak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danila Tretyak 20 Mart 2004 tarihinde doğmuştur.  Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Третяк Данила Валерьевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danila Tretyak Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Molodechno futbol takımında oynamaktadır. FK Molodechno takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Danila Tretyak'nin FK Molodechno ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Danila Tretyak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danila Tretyak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Danila Tretyak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danila Tretyak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Soligorsk U19

1 Temmuz 2021 yılında FK Bobovnya

27 Ağustos 2021 yılında Soligorsk U19

1 Ocak 2022 yılında Energetik-BGATU

7 Temmuz 2022 yılında Molodechno

Danila Tretyak kimdir

Danila Tretyak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danila Tretyak şuan FK Molodechno takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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Danila Tretyak nereli

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