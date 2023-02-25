Danila Vorobyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danila Vorobyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danila Vorobyev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Danila Vorobyev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Danila Vorobyev 16 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Воробьёв Данила şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Danila Vorobyev Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bumprom Gomel futbol takımında oynamaktadır. Bumprom Gomel takımına 28 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Danila Vorobyev'nin Bumprom Gomel ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Danila Vorobyev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Danila Vorobyev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Haziran 2021 yılında Sputnik
12 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz
28 Şubat 2022 yılında Bumprom
Danila Vorobyev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Danila Vorobyev şuan Bumprom Gomel takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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