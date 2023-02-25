Danila Vorobyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danila Vorobyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Danila Vorobyev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Danila Vorobyev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.